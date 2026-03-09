Память Анатолия Машкова почтили минутой молчания на матче «Локомотив» — «Ахмат»

«Локомотив» почтил память администратора Анатолия Машкова на матче 20-го тура чемпионата России с «Ахматом».

Красно-зеленые вышли на игру в футболках с его изображением, перед стартовым свистком была объявлена минута молчания.

Также клуб отменил выступления артистов, а также развлекательные активности в чаше стадиона.

О смерти Машкова стало известно в понедельник утром, он работал в «Локомотиве» с 1977 года. Он прошел с командой все этапы становления: от вылетов в первую советскую лигу до первых трофеев и успехов на европейской арене.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

09 марта, 16:30. РЖД Арена (Москва)

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