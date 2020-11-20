Лодыгин включил себя в топ-3 вратарей России. Голкипер — без клуба с лета
Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин включил себя в число лучших вратарей России. Сейчас голкипер находится без клуба — в последнее трансферное окно он не нашел себе команду.
— Вы сказали, что хотите вернуться в сборную.
— Конечно, в мои планы входит возвращение в сборную. Но нужно время. Не знаю, успею или нет. Сейчас надо в первую очередь найти команду, в которой буду стабильно играть. Говорить о том, что мне все равно на сборную, будет неправильно. Конечно, я хочу вернуться, — сказал Лодыгин в интервью Sport24.
— Общались с Черчесовым хоть раз?
— Станислава Саламовича я знаю лично. У нас хорошие отношения. Это первый человек из российского футбола, с которым я познакомился. Произошло это в Греции, куда он приезжал по делам, примерно в 2010 году. Мой агент предложил мне с ним встретиться, я не понимал почему. А он просто хотел познакомиться. Прошло 3-4 года, и мы снова встретились в Москве, уже когда я был в сборной.
— Финальное. Топ-3 вратаря России в данный момент?
— Акинфеев, я и Шунин. Антон сейчас очень сильный, он на пике. А у Сафонова все еще впереди. Хотя уже видно его талант.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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