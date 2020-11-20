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Лодыгин включил себя в топ-3 вратарей России. Голкипер — без клуба с лета

20:08
Юрий Лодыгин. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Юрий Лодыгин. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
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Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин включил себя в число лучших вратарей России. Сейчас голкипер находится без клуба — в последнее трансферное окно он не нашел себе команду.

— Вы сказали, что хотите вернуться в сборную.

— Конечно, в мои планы входит возвращение в сборную. Но нужно время. Не знаю, успею или нет. Сейчас надо в первую очередь найти команду, в которой буду стабильно играть. Говорить о том, что мне все равно на сборную, будет неправильно. Конечно, я хочу вернуться, — сказал Лодыгин в интервью Sport24.

— Общались с Черчесовым хоть раз?

— Станислава Саламовича я знаю лично. У нас хорошие отношения. Это первый человек из российского футбола, с которым я познакомился. Произошло это в Греции, куда он приезжал по делам, примерно в 2010 году. Мой агент предложил мне с ним встретиться, я не понимал почему. А он просто хотел познакомиться. Прошло 3-4 года, и мы снова встретились в Москве, уже когда я был в сборной.

— Финальное. Топ-3 вратаря России в данный момент?

— Акинфеев, я и Шунин. Антон сейчас очень сильный, он на пике. А у Сафонова все еще впереди. Хотя уже видно его талант.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/

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