Ливай Гарсия — о дебютном периоде в «Спартаке»: «Хотелось показать гораздо больше того, что я пока сумел»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия оценил свой дебютный период в московском клубе.

«Конечно, мне хотелось показать гораздо больше того, что я пока сумел. Но еще осталось несколько матчей до конца сезона. А главная мотивация — это опять же Кубок. Если же говорить не о результатах, а об адаптации в целом, то мне точно не на что жаловаться. Все в клубе очень тепло меня приняли. Конечно, оказаться в новой стране, новой лиге — это всегда непросто. Но я знаю, что способен дать команде. И надеюсь, что в будущем помогу «Спартаку» добиться всех поставленных целей», — приводит слова футболиста пресс-служба красно-белых.

27-летний форвард перешел в «Спартак» из АЕКа в феврале 2025 года. За это время он сыграл 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился 1 забитым голом.