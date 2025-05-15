Ливай Гарсия: «Я не думаю, что низкая результативность Угальде связана с моим появлением»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия рассказал об отношениях с форвардом Манфредом Угальде.

«Мы с Манфредом отлично ладим. Я вообще из тех, кто будет поддерживать партнеров вне зависимости от того, кто играет, а кто получает меньше практики. Главное — командный успех. Угальде забил меньше, чем в прошлом году. И то же самое можно сказать про меня, ведь в прошлом сезоне я отличался чаще. В сложные периоды важно то, насколько ты силен психологически, чтобы преодолеть трудности и двигаться дальше», — проиводит слова футболиста пресс-служба красно-белых.

«Может ли такая результативность Угальде быть связана с моим появлением? Я так не думаю. Не знаю, что именно случилось. Но он всегда в отличном настроении. Могу лишь пожелать Манфреду так и остаться первым в бомбардирской гонке и продолжить забивать. Он еще совсем молод, все впереди», — добавил футболист.

27-летний форвард перешел в «Спартак» из АЕКа в феврале 2025 года. За это время он сыграл 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился 1 забитым голом.

В этом сезоне на счету 22-летнего Угальде 17 голов и 5 результативных передач в 34 матчах. В весенней части чемпионата костариканец забил лишь дважды.