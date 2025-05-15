Тороп отреагировал на слова Николича, назвавшего его будущим российского футбола

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова главного тренера армейцев Марко Николича, назвавшего его будущим российского футбола.

«Мне приятно. Главное — работать и прогрессировать. Я будущее российского футбола? Я не знаю», — сказал Тороп «СЭ».

В этом сезоне 21-летний Тороп провел 13 матчей в составе ЦСКА, 9 из которых отыграл на ноль.