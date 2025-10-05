Кисляк похвалил Торопа за выход в дерби со «Спартаком»: «Великолепный вратарь, у него большое будущее»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал победу над «Спартаком» (3:2) в матче 11-го тура РПЛ и оценил выход вратаря армейцев Владислава Торопа на замену во втором тайме встречи.

Тороп вышел на 61-й минуте вместо Игоря Акинфеева, который получил травму голеностопа.

«После 3:0 мы не расслабились. Понимали, что после перерыва игра может перевернуться. Я бы не сказал, что во втором тайме игра стала хуже. Надо отдать должное «Спартаку». Нам стадо тяжелее во втором тайме, но все закончилось победой.

Тороп — великолепный вратарь, у него большое будущее. За победу над каждым соперником дают 3 очка, если бы за принципиальных давали 6, было бы вообще замечательно. Нет никакого страха. Мы хотим побеждать в каждом матче», — сказал Кисляк.

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 24 очками в 11 матчах. В следующем туре армейцы сыграют с «Локомотивом» на выезде 18 октября.