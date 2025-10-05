Футбол
Сегодня, 19:39

Кисляк похвалил Торопа за выход в дерби со «Спартаком»: «Великолепный вратарь, у него большое будущее»

Микеле Антонов
Корреспондент
Вратарь ЦСКА Владислав Тороп.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал победу над «Спартаком» (3:2) в матче 11-го тура РПЛ и оценил выход вратаря армейцев Владислава Торопа на замену во втором тайме встречи.

Тороп вышел на 61-й минуте вместо Игоря Акинфеева, который получил травму голеностопа.

«После 3:0 мы не расслабились. Понимали, что после перерыва игра может перевернуться. Я бы не сказал, что во втором тайме игра стала хуже. Надо отдать должное «Спартаку». Нам стадо тяжелее во втором тайме, но все закончилось победой.

Тороп — великолепный вратарь, у него большое будущее. За победу над каждым соперником дают 3 очка, если бы за принципиальных давали 6, было бы вообще замечательно. Нет никакого страха. Мы хотим побеждать в каждом матче», — сказал Кисляк.

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 24 очками в 11 матчах. В следующем туре армейцы сыграют с «Локомотивом» на выезде 18 октября.

Владислав Тороп
Игорь Акинфеев
Матвей Кисляк
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 11 7 3 1 22-10 24
2
 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
3
 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
4
 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
5
 Спартак 11 5 3 3 19-17 18
6
 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
7
 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
8
 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
9
 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
10
 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
11
 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
13
 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
14
 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
15
 Пари НН 11 2 0 9 9-22 6
16
 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.10 13:00
Акрон – Зенит
 1 : 1
4.10 15:15
Рубин – Кр. Советов
 2 : 0
4.10 17:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 0
4.10 19:45
Динамо – Локомотив
 3 : 5
5.10 12:00
Оренбург – Ростов
 0 : 1
5.10 14:15
Сочи – Пари НН
 2 : 1
5.10 16:30
ЦСКА – Спартак
 3 : 2
5.10 19:00
Балтика – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 9
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Николай Рассказов

Николай Рассказов

Крылья Советов

 4
И К Ж
Диего Коста

Диего Коста

Краснодар

 10 1 2
Лечи Садулаев

Лечи Садулаев

Ахмат

 11 1 2
Ярослав Крашевский

Ярослав Крашевский

Пари Нижний Новгород

 4 1 1
Вся статистика

