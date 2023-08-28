Дзюба назвал Тикнизяна самым «отмороженным» футболистом в РПЛ

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба в интервью клубной пресс-службе высказался о напарнике по команде Наире Тикнизяне. Когда форварду задали вопрос, нравится ли ему музыка в раздевалке, из колонки Тикнизяна звучала песня «Сиреневый туман».

— Музыка мне нравится. Тика забавный. Самый отмороженный футболист РПЛ, мне кажется. В хорошем смысле, — отметил Дзюба.

24-летний защитник выступает за «Локомотив» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 8 матчей и забил 4 мяча.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 2,5 миллиона евро.

После 6 туров «Локомотив» с 9 очками занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ.