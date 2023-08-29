Литвинов оценил игру «Зенита» после ухода Малкома

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову поделился мнением об игре «Зенита» после ухода Малкома в «Аль-Хиляль».

«Безусловно — уход Малкома сразу же ослабил атакующие действия «Зенита». Человек был суперкласса для нашего чемпионата — поиграл в таких клубах.

Сейчас его нет и «Зенит» перестроил свою игру. Учитывая, что они вышли против нас в два нападающих. Реализовали свою моменты, сыграли сзади надежно. Это только для нас повод пересмотреть игру и сделать выводы», — сказал Литвинов в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В матче 5-го тура РПЛ «Зенит» в гостях победил «Спартак» со счетом 3:1.