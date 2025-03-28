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Литвинов: «Чувствуется, что в Станковиче «сидит» футболист. Его опыт передается нам»

Артем Бухаев
Корреспондент
Деян Станкович и Руслан Литвинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о работе с главным тренером Деяном Станковичем.

— Станкович — топ?

— Мне очень нравится, как он ведет себя в команде. В какой-то момент может пообщаться с тобой как друг, пошутить. Но как только начинается тренировка — сразу переключается, создает рабочую атмосферу. Впервые сталкиваюсь с человеком, который умеет разделять [такие вещи] и делает это правильно. Чувствуется, что футболист в нем «сидит» — его опыт и уверенность передается каждому и очень заряжает. Меня он правда впечатлил.

— Александр Мостовой уверен: хороший тренер — тот, кто поиграл на топ-уровне.

— Это не всегда так. Не каждый хороший футболист становится великим тренером. Иной раз посредственный игрок вырастает в шикарного тренера. В ситуации со Станковичем совпало: шикарный футболист стал таким же тренером.

В текущем сезоне 23-летний Литвинов провел 23 матча за «Спартак» во всех турнирах, в которых не отличился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Деян Станкович возглавляет «Спартак» с июля 2024 года. Под его руководством команда провела 30 матчей во всех турнирах, одержала 19 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 7 поражений.

Руслан Литвинов.«Большая часть России хочет, чтобы «Спартак» стал чемпионом!» Литвинов — о Станковиче, Соболеве и деревне

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Деян Станкович
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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