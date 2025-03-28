Литвинов: «Были разговоры о «Бешикташе». Но после общения со «Спартаком» поняли, что перехода не будет»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «СЭ» ответил на вопрос об интересе к нему со стороны «Бешикташа».

— Говорят, ты тоже мог уйти. В СМИ писали об интересе «Бешикташа».

— Не буду раскрывать все карты (смеется). Были разговоры, но до какой-то конкретики не дошло. Узнавал — мне говорили, что есть интерес. Но после общения со «Спартаком» мы поняли, что сейчас перехода не будет.

— Тебе льстит, что тобой интересуются клубы из Европы?

— Приятно, конечно. Но в этот момент понимаешь, что надо работать еще больше, если за тобой следят там.

В текущем сезоне 23-летний защитник провел 23 матча за «Спартак» во всех турнирах, в которых не отличился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.