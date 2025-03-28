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Литвинов: «Были разговоры о «Бешикташе». Но после общения со «Спартаком» поняли, что перехода не будет»

Артем Бухаев
Корреспондент
Руслан Литвинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «СЭ» ответил на вопрос об интересе к нему со стороны «Бешикташа».

— Говорят, ты тоже мог уйти. В СМИ писали об интересе «Бешикташа».

— Не буду раскрывать все карты (смеется). Были разговоры, но до какой-то конкретики не дошло. Узнавал — мне говорили, что есть интерес. Но после общения со «Спартаком» мы поняли, что сейчас перехода не будет.

— Тебе льстит, что тобой интересуются клубы из Европы?

— Приятно, конечно. Но в этот момент понимаешь, что надо работать еще больше, если за тобой следят там.

В текущем сезоне 23-летний защитник провел 23 матча за «Спартак» во всех турнирах, в которых не отличился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Руслан Литвинов.«Большая часть России хочет, чтобы «Спартак» стал чемпионом!» Литвинов — о Станковиче, Соболеве и деревне

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Руслан Литвинов
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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