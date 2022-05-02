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Сегодня, 10:10

Литвинов рассказал, как «Спартак» встретил нападающего «Крыльев Советов» Глушенкова

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Георгий Джикия и Максим Глушенков.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос «СЭ», как команда встретила находящегося в аренде нападающего «Крыльев Советов» Максима Глушенкова.

— Как встретили Максима Глушенкова?

— Тепло, хорошо общались. Так же, как и с Ильей Гапоновым. Никогда нет никакого негатива. Все дружелюбно. Даже во время игры, в период паузы, можем пошутить как-то.

— Как отреагировал на тот факт, что он отпраздновал гол в ворота «Спартака» вместе с командой?

— Я не видел, что он праздновал. В любом случае — это личный выбор каждого. Праздновать или нет — личный выбор.

— Поддерживаете связь с ним, пока он находится в аренде?

— Да, общаемся. Во время тура, конечно, чаще пересекаемся. А так — держим связь.

1 мая «Спартак» на своем поле победил «Крылья» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ — 2:1.

Полностью интервью с Литвиновым можно прочитать здесь.

Руслан Литвинов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Максим Глушенков
0
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Литвинов объяснил, чего не хватает «Спартаку» для борьбы за медали в чемпионате России
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 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
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 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
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 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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Рубин – Сочи
 0 : 6
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