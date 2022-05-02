Литвинов рассказал, как «Спартак» встретил нападающего «Крыльев Советов» Глушенкова

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос «СЭ», как команда встретила находящегося в аренде нападающего «Крыльев Советов» Максима Глушенкова.

— Как встретили Максима Глушенкова?

— Тепло, хорошо общались. Так же, как и с Ильей Гапоновым. Никогда нет никакого негатива. Все дружелюбно. Даже во время игры, в период паузы, можем пошутить как-то.

— Как отреагировал на тот факт, что он отпраздновал гол в ворота «Спартака» вместе с командой?

— Я не видел, что он праздновал. В любом случае — это личный выбор каждого. Праздновать или нет — личный выбор.

— Поддерживаете связь с ним, пока он находится в аренде?

— Да, общаемся. Во время тура, конечно, чаще пересекаемся. А так — держим связь.

1 мая «Спартак» на своем поле победил «Крылья» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ — 2:1.

Полностью интервью с Литвиновым можно прочитать здесь.