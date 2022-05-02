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Литвинов объяснил, чего не хватает «Спартаку» для борьбы за медали в чемпионате России

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Руслан Литвинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «СЭ» объяснил, чего не хватает красно-белым для борьбы за медали в текущем сезоне чемпионата России.

— Чего не хватает сегодняшнему «Спартаку», чтобы бороться за тройку, а не за 8-10 место?

— Наверное, настроя победителя. Когда ты выходишь на игру и знаешь, что ты должен выиграть. Если ты выигрываешь — ты должен доминировать. Бывают ситуации, когда есть потеря концентрации или еще что-то. За это наказывают. Мы должны работать над этим.

— Но мы видим, что Ваноли очень эмоциональный. Неужели он не может вселить этот настрой?

— Он вселяет. Но это приходит со временем. Были сборы, прошло буквально 5 месяцев с момента его прихода. Он пытается привить нам это. Он всегда говорит о том, что мы должны играть с позиции силы.

Полностью интервью с Литвиновым можно прочитать здесь.

Руслан Литвинов
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