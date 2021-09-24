Галицкий: «Мы стараемся обеспечить футболистам комфорт, потому что в Москве больше конкурентных преимуществ»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о сложностях в работе с футболистами.

«Пока футболисты ведут себя по-человечески, мы сдуваем с них пылинки. У нас нормальный стадион, база, мы стараемся все, что можем, для них сделать. Мы выполняем все свои обязательства. Даем отдых 2-3 дня в Геленджике или Сочи, если нужна пауза. Мы стараемся обеспечить им комфорт, потому что мы понимаем, что в Москве конкурентных преимуществ больше, чем в «Краснодаре».



За футболиста заплатили какую-то сумму денег, через 1,5 года он приходит к тебе и говорит: «Отдайте меня в бесплатную аренду». Например, Вильена. Мы говорим: «Фантастика! Молодец. А где ты такую математику видел, чтобы за тебя платятся деньги, а через два года ты приходишь и говоришь — отдайте в бесплатную аренду: может, выкупят, а, может, и нет? А если заедут двумя ногами в колено и навсегда сломают в аренде бесплатной, скажешь: «Парни, вам не повезло?» Есть контракт, выполняйте его. Когда ты переплачиваешь по отношению к Европе, то соответствующим образом мальчик должен понять, что он едет чуть-чуть в другую культуру. У нас есть свои преимущества, но, особенно для европейцев, это другая культура. Мегаполис Москвы, наверно, им ближе.



Мы, может, никогда не выиграем титул. Мы хотим быть в футболе, хотим добиваться результата. Но может сложиться так, что мы никогда ничего не выиграем. В это воскресенье мы принимаем «Сочи». Надеюсь, что нам разрешат болельщиков — это самое важное. Конечно, приятно было бы выиграть. У нас была возможность в финале с «Ростовом», но мы проиграли по пенальти. У нас каждое воскресенье ощущение футбола. Это то, ради чего мы делаем все это. Наши болельщики приходят, чтобы получать эмоции. Хочется выиграть, но это не является причиной, почему мы не спим», — сказал в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» Галицкий.

«Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 13 очками в 8 матчах.