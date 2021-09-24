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Галицкий: «Мы стараемся обеспечить футболистам комфорт, потому что в Москве больше конкурентных преимуществ»

16:19
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Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о сложностях в работе с футболистами.

«Пока футболисты ведут себя по-человечески, мы сдуваем с них пылинки. У нас нормальный стадион, база, мы стараемся все, что можем, для них сделать. Мы выполняем все свои обязательства. Даем отдых 2-3 дня в Геленджике или Сочи, если нужна пауза. Мы стараемся обеспечить им комфорт, потому что мы понимаем, что в Москве конкурентных преимуществ больше, чем в «Краснодаре».

За футболиста заплатили какую-то сумму денег, через 1,5 года он приходит к тебе и говорит: «Отдайте меня в бесплатную аренду». Например, Вильена. Мы говорим: «Фантастика! Молодец. А где ты такую математику видел, чтобы за тебя платятся деньги, а через два года ты приходишь и говоришь — отдайте в бесплатную аренду: может, выкупят, а, может, и нет? А если заедут двумя ногами в колено и навсегда сломают в аренде бесплатной, скажешь: «Парни, вам не повезло?» Есть контракт, выполняйте его. Когда ты переплачиваешь по отношению к Европе, то соответствующим образом мальчик должен понять, что он едет чуть-чуть в другую культуру. У нас есть свои преимущества, но, особенно для европейцев, это другая культура. Мегаполис Москвы, наверно, им ближе.

Мы, может, никогда не выиграем титул. Мы хотим быть в футболе, хотим добиваться результата. Но может сложиться так, что мы никогда ничего не выиграем. В это воскресенье мы принимаем «Сочи». Надеюсь, что нам разрешат болельщиков — это самое важное. Конечно, приятно было бы выиграть. У нас была возможность в финале с «Ростовом», но мы проиграли по пенальти. У нас каждое воскресенье ощущение футбола. Это то, ради чего мы делаем все это. Наши болельщики приходят, чтобы получать эмоции. Хочется выиграть, но это не является причиной, почему мы не спим», — сказал в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» Галицкий.

«Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 13 очками в 8 матчах.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Сити

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Уфа

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=4cUpmi17Qq0

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