Литвинов о выходе со скамейки запасных «Спартака»: «Я ошибся в матче с «Уралом», а это воспитательная мера»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову объяснил, почему перестал попадать в стартовый состав после поражения от «Урала» (2:3) в 4-м туре РПЛ.

«Понял ли я претензию ко мне? Понятное дело, можно про это в шутку сказать, что может она и обоюдная. Может и можно было сыграть попроще. Мы уже с Гильермо общались насчет этого. У всех футболистов, даже самых великих случаются ошибки. Они поэтому и великие, потому что после каждых ошибок не опускают голову и стараются прогрессировать еще больше. Может быть это какая-то воспитательная мера. Я ошибся. Может кто-то так не считает. Я и вратарь не разобрались и теперь надо доказывать, что это случайность, которую допустили в этом матче», — сказал Литвинов в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Перед матчем с «Зенитом» (1:3) в 5-м туре РПЛ главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о непопадании Литвинова в стартовый состав.