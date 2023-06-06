Литвинов назвал дерби с ЦСКА лучшим матчем в сезоне

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с «СЭ» назвал лучший момент в прошедшем сезоне.

«Нужно продолжать в том же направлении. Забраться куда-то наверх — легко. Самое сложное — удержаться. Надеюсь, что мы будем прогрессировать. Лучший момент в сезоне? Было много — когда мы выигрывали, делали камбэки. Выделю последний матч с ЦСКА», — сказал Литвинов «СЭ».

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА (58), бронзовые — «Спартак» (54).