Агент Сутормина: «Он находится с «Крыльями Советов» на сборах в Турции. Перелом руки? Алексей чувствует себя хорошо»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Крыльев Советов» Алексея Сутормина, в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном разрыве контракта футболиста с самарским клубом.

Ранее сообщалось, что 32-летний футболист сломал руку на корпоративном турнире между первым и вторым сборами, из-за чего самарский клуб хотел разорвать контракт.

«Разрыв контракта? Слухи не комментирую. Алексей сейчас находится с «Крыльями Советов» на сборах в Турции. Он готовится к возобновлению чемпионата. Перелом руки? Алексей чувствует себя хорошо», — сказал Клюев «СЭ».

Сутормин в этом сезоне провел за «Крылья Советов» 22 матча и не отличился результативными действиями.