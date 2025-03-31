Митрофанов заявил, что РФС поставил точку в расистском скандале вокруг Семака и игрока «Факела»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов назвал урегулированным инцидент с участием главного тренера «Зенита» Сергея Семака и защитника «Факела» Сергея Божина.

Сине-бело-голубые 8 марта на выезде победили «Факел» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ. На 74-й минуте игры полузащитник петербуржцев Вендел получил прямую красную карточку за неприличный жест в адрес трибун. После встречи Семак заявил, что его футболисты подверглись расизму со стороны фанатов воронежской команды, а также Божина. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС не стал наказывать игрока «Факела», не найдя признаков расизма с его стороны, а главный тренер «Зенита» позднее отметил, что ему не за что извиняться перед Божиным.

«Этот вопрос уже комментировала лига. Клубы между собой имели разговор, все вопросы урегулировали. Должен Семак извиняться или нет, вопрос к нему. Есть позиция двух клубов, которые считают инцидент исчерпанным. У нас эта позиция подтверждена лигой, которая проводит соревнования», — цитирует Митрофанова РИА «Новости».

По итогам инцидента в матче «Факел» — «Зенит» Вендел был дисквалифицирован на два матча РПЛ (один — условно) и пропустил игру со «Спартаком» (1:2), которая прошла 16 марта. «Факел» был наказан одним домашним матчем без зрителей и штрафом в размере 1 миллиона рублей. Воронежский клуб подал обращение в апелляционный комитет РФС с просьбой смягчить наказание КДК РФС, однако жалоба была отклонена.