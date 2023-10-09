Личка: «Русские выпивают больше алкоголя, чем чехи»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о специфике русских людей.

«Специфика русских — любите пить водку, а чехи — пиво. Но, будем честны, русские выпивают больше алкоголя, чем мы. Это точно», — цитирует Личку «РБ Спорт».

46-летний чех возглавляет «Динамо» с лета этого года. Ранее Личка тренировал «Оренбург» и брестское «Динамо» в чемпионате Белоруссии.

После 11 туров «Динамо» с 17 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре бело-голубые сыграли вничью с «Факелом» (0:0).