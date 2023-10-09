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Сегодня, 18:30

Белоус: «Сегодня в РПЛ такой уровень футбола, что Дзюба может спокойно играть до сорока лет»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-генеральный директор «Москвы» и «Ростова» Юрий Белоус в интервью «СЭ» высказал мнение о форварде «Локомотива» Артеме Дзюбе.

— В мае вы говорили: «Дзюба — уходящая натура. Он уже еле шевелится».

— Ха! Вскоре после того интервью мы встретились с Артемом в Барвихе на вручении премии, посвященной итогам сезона. Он сразу припомнил мне эти слова.

— Ответили?

— За меня это сделал Слуцкий, который стоял рядом: «Что не так Юрий Викторович сказал? Все правильно! Ты действительно еле шевелишься». Посмеялись... Ну а если серьезно, то у меня перед глазами 2019 год, Лига чемпионов, матч «Зенит» — «Лейпциг». Помните защитника Упамекано?

— Еще бы!

— Этот могучий француз тогда не просто закрыл Артема — сожрал вместе с тапочками! Но в России нет защитников экстра-класса. А сегодня в РПЛ вообще такой уровень футбола, что Дзюба может спокойно играть до сорока лет. И будет забивать! Он мощный, техничный, тонко понимает игру, за счет габаритов способен продавить соперника, сбросить мяч под удар партнеру. С «Уралом» Артем провел хороший матч. Забил сам и поучаствовал в голевой атаке, которая позволила «Локомотиву» уйти от поражения, — сказал Белоус «СЭ».

В текущем сезоне Дзюба провел 12 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи. Контракт 35-летнего форварда с «Локомотивом» рассчитан до конца сезона.

Полностью интервью Юрия Белоуса читайте на сайте «СЭ».

Артем Дзюба
Футбол
Юрий Белоус
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

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Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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