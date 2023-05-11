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Сегодня, 17:54

Ерохин — о возможном уходе бразильцев: «Уверен, что они вкладывают всю душу в игру за «Зенит»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос, зависима ли команда от иностранных футболистов.

«В «Зените» результат делают хорошие футболисты. У нас много сильных игроков — и в основе, и на замене. Все вложили очень большой вклад в пять чемпионство подряд. Будут ли результаты без легионеров хуже? Не знаю. Я уверен, что ребята вкладывают всю душу в игру за «Зенит». Посмотрим, что будет, когда они уйдут», — сказал Ерохин «СЭ».

В матче 26-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали чемпионата России.

Александр Ерохин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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26 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Спартак

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И К Ж
Гленн Бейл

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Локомотив

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Локомотив

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