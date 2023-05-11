Ерохин — о возможном уходе бразильцев: «Уверен, что они вкладывают всю душу в игру за «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос, зависима ли команда от иностранных футболистов.

«В «Зените» результат делают хорошие футболисты. У нас много сильных игроков — и в основе, и на замене. Все вложили очень большой вклад в пять чемпионство подряд. Будут ли результаты без легионеров хуже? Не знаю. Я уверен, что ребята вкладывают всю душу в игру за «Зенит». Посмотрим, что будет, когда они уйдут», — сказал Ерохин «СЭ».

В матче 26-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали чемпионата России.