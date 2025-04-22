Йоканович заявил, что не жалеет о работе в «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович заявил «СЭ», что не жалеет о периоде, проведенном в московском клубе.

— Не жалеете, что пошли в «Динамо»?

— Нет. Я работал в хорошем клубе. С отличными людьми и футболистами. Не все всегда идет так, как мы думаем. Но это была хорошая возможность, — сказал Йоканович.

Йоканович тренировал «Динамо» с июня 2022 года по май 2023 года. Тренер был отправлен в отставку после поражения от «Ахмата» (0:3) в матче 27-го тура чемпионата России-2022/23. В том сезоне бело-голубые заняли девятое место с 45 очками.

С момента отставки из «Динамо» Йоканович является безработным — после работы в московском клубе он до сих пор не нашел новую команду.