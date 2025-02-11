Гришин прокомментировал физические кондиции Пьянича
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин рассказал о полузащитнике армейцев Миралеме Пьяниче.
«Конечно, у Пьянича есть прогресс, если сравнивать с осенней частью чемпионата. Он набрал физические кондиции. В первой части сезона он больше играл опорного полузащитника. Так что в другой схеме у человека совсем другие функции. Посмотрим в долгую, как получится во время чемпионата, как он адаптируется к новой схеме. Тогда можно будет сделать выводы о его форме, как он вписался в команду.
Тренеру виднее, где Пьяничу играть, раскрываются ли его качества лучше на новой позиции. Но правильно, что он играет на этой позиции, потому что отбор — это не его сильная сторона, а в опорной зоне надо больше отбирать и начинать атаки, чем в игре под нападающими.
Что касается возможного продления контракта с Пьяничем, то это решать руководству клубу и тренеру. Они подумают, оставлять его или нет. Зависит от его игры. Мастером можно быть и 20 лет назад. Я тоже был мастером, но сейчас не подхожу под систему ЦСКА. В конце сезона по Пьяничу примут решение», — заявил Гришин Legalbet.ru.
В нынешнем сезоне 34-летний босниец провел за армейцев 11 матчей во всех турнирах и сделал голевую передачу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|15-7
|16
|
3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|11-10
|11
|
9
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
10
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
15
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|- : -
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|- : -
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|- : -
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|- : -
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0