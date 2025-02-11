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Гришин прокомментировал физические кондиции Пьянича

Камила Абдурахманова
корреспондент

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин рассказал о полузащитнике армейцев Миралеме Пьяниче.

«Конечно, у Пьянича есть прогресс, если сравнивать с осенней частью чемпионата. Он набрал физические кондиции. В первой части сезона он больше играл опорного полузащитника. Так что в другой схеме у человека совсем другие функции. Посмотрим в долгую, как получится во время чемпионата, как он адаптируется к новой схеме. Тогда можно будет сделать выводы о его форме, как он вписался в команду.
Тренеру виднее, где Пьяничу играть, раскрываются ли его качества лучше на новой позиции. Но правильно, что он играет на этой позиции, потому что отбор — это не его сильная сторона, а в опорной зоне надо больше отбирать и начинать атаки, чем в игре под нападающими.

Что касается возможного продления контракта с Пьяничем, то это решать руководству клубу и тренеру. Они подумают, оставлять его или нет. Зависит от его игры. Мастером можно быть и 20 лет назад. Я тоже был мастером, но сейчас не подхожу под систему ЦСКА. В конце сезона по Пьяничу примут решение», — заявил Гришин Legalbet.ru.

В нынешнем сезоне 34-летний босниец провел за армейцев 11 матчей во всех турнирах и сделал голевую передачу.

Источник: Legalbet.ru
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Миралем Пьянич
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
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 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
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7
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