Личка отреагировал на информацию о подозрении на разрыв крестообразных связок у Тюкавина

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал информацию о возможном разрыве крестообразных связок колена у форварда бело-голубых Константина Тюкавина.

Футболист был заменен на 22-й минуте матча 19-го тура РПЛ против «Ростова». По информации журналиста Ивана Карпова, у 22-летнего россиянина подозрение на повреждение крестообразной связки правого колена.

«Тяжело сказать, сейчас сидит в раздевалке со льдом. Не буду сейчас говорить диагноз, его должен определить доктор. Звучала ли в раздевалке версия разрыва связок колена? Я еще с доктором не говорил, поэтому не знаю. Потом, в более спокойной обстановке поговорю», — сказал Личка в эфире matchtv.ru.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2024/25 форвард забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи в 22 матчах за бело-голубых во всех турнирах.