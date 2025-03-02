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2 марта 2025, 22:12

Боярский о Дзюбе: «Замечательный игрок, который достоин всяких поощрений и рекордов»

Артем Бухаев
Корреспондент

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в комментарии для «СЭ» оценил игру нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

1 марта 36-летний форвард забил гол в матче 19-го тура РПЛ против «Пари НН» и догнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров среди россиян. На их счету теперь по 233 гола.

«Артем — замечательный игрок, он достоин всяческих поощрений, рекордов. Это не умаляет достоинства Кержакова. Они такие мастера, что их достижения вызывают восторг у поклонников», — сказал Боярский «СЭ».

Также Дзюба и Кержаков делят первое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной России, оба забили по 30 мячей.

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Александр Кержаков
Артем Дзюба
Михаил Боярский
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