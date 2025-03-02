Угальде поделился впечатлениями от своего первого гола за «Спартак» в 2025 году
Нападающий «Спартака» Манфред Угальде поделился впечатлениями от гола в ворота «Оренбурга» в матче 19-го тура РПЛ (2:0).
«Получился классный гол. Маркиньос сказал мне в перерыве, что хочет изобразить ложный навес, а потом сделать подачу на ближнюю штангу. Поэтому я был готов. Получилась классная подача. И спасибо Господу, что мне удалось отличиться. Что касается танца с Маркиньосом, мы заранее договорились, что если я или он сможем забить, то станцуем вместе», — цитирует футболиста пресс-служба красно-белых.
Для 22-летнего костариканца этот стал 16-м, он занимает первое место в списке лучших бомбардиров РПЛ в сезоне-2024/25.
Источник: Telegram-канал «Спартака»
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|2
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|19
|
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|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
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|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
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|4
|0
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|
9
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|5
|2
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|
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|2
|4
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|
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|9
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|4
|4
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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