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Угальде поделился впечатлениями от своего первого гола за «Спартак» в 2025 году

Сергей Ярошенко

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде поделился впечатлениями от гола в ворота «Оренбурга» в матче 19-го тура РПЛ (2:0).

«Получился классный гол. Маркиньос сказал мне в перерыве, что хочет изобразить ложный навес, а потом сделать подачу на ближнюю штангу. Поэтому я был готов. Получилась классная подача. И спасибо Господу, что мне удалось отличиться. Что касается танца с Маркиньосом, мы заранее договорились, что если я или он сможем забить, то станцуем вместе», — цитирует футболиста пресс-служба красно-белых.

Для 22-летнего костариканца этот стал 16-м, он занимает первое место в списке лучших бомбардиров РПЛ в сезоне-2024/25.

Источник: Telegram-канал «Спартака»
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Манфред Угальде
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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