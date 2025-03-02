Угальде поделился впечатлениями от своего первого гола за «Спартак» в 2025 году

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде поделился впечатлениями от гола в ворота «Оренбурга» в матче 19-го тура РПЛ (2:0).

«Получился классный гол. Маркиньос сказал мне в перерыве, что хочет изобразить ложный навес, а потом сделать подачу на ближнюю штангу. Поэтому я был готов. Получилась классная подача. И спасибо Господу, что мне удалось отличиться. Что касается танца с Маркиньосом, мы заранее договорились, что если я или он сможем забить, то станцуем вместе», — цитирует футболиста пресс-служба красно-белых.

Для 22-летнего костариканца этот стал 16-м, он занимает первое место в списке лучших бомбардиров РПЛ в сезоне-2024/25.