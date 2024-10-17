Левников будет судить матч между «Спартаком» и «Краснодаром» в Москве
Стали известны судейские назначения на матчи 12-го тура РПЛ, которые пройдут с 18 по 20 октября.
Матч «Спартак» — «Краснодар» 19-го числа обслужит бригада Кирилла Левникова, на ВАР назначен Павел Кукуян. Главным арбитром игры между «Зенитом» и «Акроном» станет Евгений Буланов. Встречу ЦСКА и махачкалинского «Динамо» будет судить Алексей Сухой.
18 октября (пятница)
«Акрон» — «Зенит»: судья — Евгений Буланов, помощники судьи — Андрей Образко, Денис Березнов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Сергей Мартынов.
«Ахмат» — «Факел»: судья — Владислав Безбородов, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Рустам Мухтаров; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Павел Шадыханов АВАР — Артем Чистяков; инспектор — Аленксандр Колобаев.
19 октября (суббота)
«Пари НН» — «Ростов»: судья — Виталий Мешков, помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Хамид Талаев; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Алексей Резников.
«Спартак» — «Краснодар»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Эдуард Малый.
«Химки» — «Локомотив»: судья — Ранэль Зияков, помощники судьи — Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Артур Фёдоров; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Динамо» Махачкала — ЦСКА: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Сергей Мацюра.
20 октября (воскресенье)
«Оренбург» — «Крылья Советов»: судья — Александр Машлякевич, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Алексей Тюмин.
«Рубин» — «Динамо» Москва: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Арам Петросян, Михаил Иванов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Андрей Бутенко.
После 11 туров лидером чемпионата России является «Краснодар», у которого 27 очков. На второй строчке располагается «Локомотив» с таким же количеством баллов. «Зенит» (26) замыкает тройку лидеров. У ЦСКА (20) четвертая позиция, у московского «Динамо» (20) — пятая. «Спартак» (19) идет шестым.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2