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Судейство

Сегодня, 14:42

Левников будет судить матч между «Спартаком» и «Краснодаром» в Москве

Алина Савинова
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Кирилл Левников.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стали известны судейские назначения на матчи 12-го тура РПЛ, которые пройдут с 18 по 20 октября.

Матч «Спартак» — «Краснодар» 19-го числа обслужит бригада Кирилла Левникова, на ВАР назначен Павел Кукуян. Главным арбитром игры между «Зенитом» и «Акроном» станет Евгений Буланов. Встречу ЦСКА и махачкалинского «Динамо» будет судить Алексей Сухой.

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18 октября (пятница)

«Акрон» — «Зенит»: судья — Евгений Буланов, помощники судьи — Андрей Образко, Денис Березнов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Сергей Мартынов.

«Ахмат» — «Факел»: судья — Владислав Безбородов, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Рустам Мухтаров; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Павел Шадыханов АВАР — Артем Чистяков; инспектор — Аленксандр Колобаев.

19 октября (суббота)

«Пари НН» — «Ростов»: судья — Виталий Мешков, помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Хамид Талаев; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Алексей Резников.

«Спартак» — «Краснодар»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Эдуард Малый.

«Химки» — «Локомотив»: судья — Ранэль Зияков, помощники судьи — Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Артур Фёдоров; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Динамо» Махачкала — ЦСКА: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Сергей Мацюра.

20 октября (воскресенье)

«Оренбург» — «Крылья Советов»: судья — Александр Машлякевич, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Алексей Тюмин.

«Рубин» — «Динамо» Москва: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Арам Петросян, Михаил Иванов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Андрей Бутенко.

После 11 туров лидером чемпионата России является «Краснодар», у которого 27 очков. На второй строчке располагается «Локомотив» с таким же количеством баллов. «Зенит» (26) замыкает тройку лидеров. У ЦСКА (20) четвертая позиция, у московского «Динамо» (20) — пятая. «Спартак» (19) идет шестым.

Источник: https://rfs.ru/news/221372
Футбол
РПЛ
Кирилл Левников
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«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
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 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
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