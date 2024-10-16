Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 16:45

Дзюба оживил «Акрон». В матче против «Зенита» ему есть что доказывать

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Акрон» — «Зенит» 18 октября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Артем Дзюба («Акрон»).
Фото Телеграм-канал «Акрона», Telegram
Тольяттинцы прокачали результативность.

«Зенит» в 12-м туре РПЛ отправится на выезд к «Акрону». Игра пройдет 18 октября на «Солидарность Арене» в Самаре, начало — в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 17.50 мск.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
18 окт, 18:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
Зенит

Коэффициенты букмекеров на матч «Акрон» — «Зенит» 18 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают гостей однозначными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.41, вероятность этого исхода — приблизительно 68%. Выигрыш хозяев предложен за 7.00 (12%) — это наименее реальный исход поединка. Ничья идет за 4.60 (20%).

Команды в этом сезоне дважды встречались в Кубке России: дома «Акрон» отстоял ничью (1:1) и победил по пенальти, на выезде — разгромно уступил (1:5). Вероятность непоражения тольяттинцев в предстоящей игре оценена в 2.78.

Три наиболее ожидаемых исхода поединка отражают полное превосходство сине-бело-голубых:

• 2:0 — за 6.00;

• 1:0 — за 6.20;

• 2:1 — за 7.60.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.07.

Рынок «обе забьют» доступен за 1.99, обратный вариант дан за 1.81.

Почувствуй желанный вкус победы! Хватай фрибет 3000 рублей и включайся в игру вместе с Winline

Максим Глушенков. «Кто на что учился в детстве». Новый яркий спич Глушенкова — о высоких зарплатах футболистов

«Акрон» — «Зенит»: прогноз и анализ матча РПЛ 18 октября 2024 года

Хозяева набрали неплохой ход: потерпели всего одно поражения в пяти последних турах РПЛ и закрепились на восьмой строчке, набрав 12 очков. Серьезным бустом для команды из Тольятти стал приход Артема Дзюбы, который на финише трансферного окна пополнил новичка лиги в статусе свободного агента. За пять матчей в клубе Артем оформил 1+3, причем все его результативные действия пришлись на РПЛ. «Акрон» действительно стал больше забивать — в четырех предыдущих турах отличался минимум дважды.

Также у Артема есть богатое прошлое в «Зените». С 108 голами он второй бомбардир в истории клуба, уступая только Александру Кержакову (163), и находился в Санкт-Петербурге на протяжении семи лет. Правда, покинул команду Дзюба со скандалом — его даже освистывали болельщики сине-бело-голубых.

«Восхищает, что Дзюба в 36 лет продолжает отмечаться голевыми действиями. Но я как будто бы ожидал этого. Было ожидаемо, что он найдет себе команду, но не думал, что он так быстро будет давать результат. Видно, что он находился в хорошей форме и тренировался, а не ничего не делал, находясь без команды», — похвалил Дзюбу полузащитник «Монако» Александр Головин.

Лусиано Гонду. «В случае чемпионства «Зенита» обещаю сделать татуировку льва». Интервью Лусиано

«Зенит» традиционно находится в группе лидеров, но после 11 туров расположился лишь на третьей строчке — идущие выше «Локомотив» и «Краснодар» опережают его на один балл. Петербуржцы остаются самой надежной командой чемпионата России: в 11 играх пропустили лишь четыре мяча и восемь раз сыграли на ноль. Хорошо в воротах выглядит летний новичок Евгений Латышонок — его даже признали лучшим игроком клуба в сентябре.

В атаке «Зенит» тоже действует продуктивно: больше (23 мяча) в РПЛ отличился только «Локомотив» (26), в среднем за 90 минут команда Сергея Семака заколачивает 2,09 гола. Причем петербуржцы несильно просели даже без травмированного Максима Глушенкова. Неплохо стартовал аргентинский новичок Лусиано Гонду, у которого уже четыре гола в шести матчах за клуб.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Акрон» — «Зенит»

У хозяев нет потерь, а вот у гостей не сыграют травмированные Михаил Кержаков, Сергей Волков, Андрей Мостовой и Максим Глушенков.

«Акрон» — «Зенит»: статистика личных встреч

Команды встречались всего дважды — оба раза в этом сезоне. Дома «Зенит» разгромил соперника 5:1, на выезде уступил в серии пенальти после ничьей (1:1).

СКА. Ротенберг опасается большого количества удалений. Однако Деанджело и партнеры набрали топовую форму перед дерби с ЦСКА

Прогноз и ставка на матч «Акрон» — «Зенит»

В обеих встречах команд в этом сезоне зашел рынок «обе забьют». К предстоящей игре «Акрон» подходит в хорошей форме: команда забивала минимум два гола в четырех предыдущих турах РПЛ. «Зенит» же — второй в чемпионате по результативности, в среднем заколачивая чуть больше двух мячей. Всего же петербуржцы отличились в 15 из 16 игр сезона во всех турнирах.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.99.

Почувствуй желанный вкус победы! Хватай фрибет 3000 рублей и включайся в игру вместе с Winline

18+. Реклама. Рекламодатель ООО "Управляющая компания НКС". ИНН 7714707736 

Читайте также
Насильственная мобилизация на Украине становится нормой и будет ужесточаться. И вот почему
Стало известно, почему «Спартак» отказался от Кордобы, Амарал ввел в клубе важное правило, в «Зените» сделали послабления Соболеву и Глушенкову. Что происходит в клубах РПЛ перед 12 туром
Нападающий минского «Динамо» Шипачев провел 1000-й матч в КХЛ
Пьяный футболист из медиалиги ударил официантку
В России предложили изменить госгарантии оказания медицинской помощи
В Кремле с уважением отнеслись к решению Казахстана по БРИКС
Популярное видео
Вадим Шипачев сыграл 1000-й матч
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Спартак» разгромлен «Динамо», «Магнитка» — «Ак Барсом»
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Премьера третьего сезона шоу «Суперниндзя»
У 17-летнего суперталанта Ивана Рябкина — проблемы
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» Ларионова снова играет зрелищно
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.10 18:00
Акрон – Зенит
 - : -
18.10 20:15
Ахмат – Факел
 - : -
19.10 14:00
Пари НН – Ростов
 - : -
19.10 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
19.10 16:30
Химки – Локомотив
 - : -
19.10 19:00
Динамо Мх – ЦСКА
 - : -
20.10 16:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
20.10 19:00
Рубин – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 8 1 2
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 9 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости