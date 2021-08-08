Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Деспотович из-за травмы выбыл на 3-4 недели

22:36
Теги:

По информации «СЭ», нападающий «Рубина» Джордже Деспотович выбыл из строя из-за травмы на 3-4 недели.

Футболист получил повреждение в первом тайме матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:1). Он был вынужден попросить замену уже на 15-й минуте встречи. Вместо него на замену вышел Иван Игнатьев.

29-летний серб в этом сезона забил 1 гол в трех матчах РПЛ.

Рубин — Ахмат

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владислав Зимагулов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Рубин» — «Ахмат»: Кукуян сначала все сделал правильно. Зачем вмешался ВАР и все испортил? Вратарь удален ошибочно
Тренер из Болгарии оценила судейство финала по гимнастике на ОИ
Почему онколог пророчит Кадышевой возвращение рака
Пропавшую старушку нашли в цементной могиле в подвале ее дома
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд