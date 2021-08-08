Деспотович из-за травмы выбыл на 3-4 недели

По информации «СЭ», нападающий «Рубина» Джордже Деспотович выбыл из строя из-за травмы на 3-4 недели.

Футболист получил повреждение в первом тайме матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:1). Он был вынужден попросить замену уже на 15-й минуте встречи. Вместо него на замену вышел Иван Игнатьев.

29-летний серб в этом сезона забил 1 гол в трех матчах РПЛ.