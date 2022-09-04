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4 сентября, 11:59

«Я уеду жить в Лондон». Лещук рассказал, как подкалывали Захаряна

Лещук рассказал, как в «Динамо» подшучивали над Захаряном на фоне интереса со стороны «Челси»
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал о том, что над хавбеком Арсеном Захаряном подшучивают в команде на фоне интереса к игроку со стороны «Челси».

«Как подкалывали Захаряна? Включили песню «Я уеду жить в Лондон», — отметил Лещук Sport24.

1 сентября «Динамо» объявило о том, что 19-летний россиянин не перейдет в «Челси» в летнее трансферное окно. Лондонский клуб не нашел возможности совершить перевод 15 миллионов евро (опция выкупа) бело-голубым до закрытия трансферного окна в Англии.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-09-04-vklyuchili-pesnyu-ya-uyedu-zhit-v-london-leshchuk-rasskazal-kak-podkalyvali-zakharyana
Арсен Захарян
Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
2
1
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 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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Н. Новгород – Факел
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3.09 20:30
Динамо – Урал
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Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

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И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

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Торпедо М

 2 1 1
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