Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач коротко подвел итоги товарищеского матча против «Амкала» (5:0).

«Как я могу оценить игру? Это один из элементов предсезонной подготовки. Здесь нечего обсуждать. Пока нечего», — сказал Бувач «СЭ».

Матч стал первым для серба Славиши Йокановича во главе «Динамо». 17 июня он сменил на посту главного тренера Сандро Шварца.

Первый официальный матч под руководством сербского специалиста «Динамо» проведет 17 июля. Бело-голубые в первом туре нового розыгрыша РПЛ примут «Ростов».