Лещук: «Филипп всегда советовался с мамой. А Бюттнер загулял в Москве, как многие легионеры»
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» рассказал интересные подробности о некоторых легионерах бело-голубых, с которыми ему доводилось сталкиваться.
— Вы не боитесь публично давать прогнозы, и не все они сбываются. Когда вы сказали про немца Максимилиана Филиппа, что «пришел игрок экстра-класса, какого не было со времен Кураньи и Вальбуэна», а потом у него ничего в «Динамо» не получилось — вас в команде не подкалывали?
— О своих игроках нельзя говорить плохо! И футболист он был высокого класса, но ментально оказался не готов. В России совсем потерялся — не смог здесь освоиться. Он всегда, помню, с мамой советовался. А если в быту не смог, то и в футболе будет тяжело.
— Много вы видели легионеров, которые приезжали в Россию просто дурака валять, легкие деньги зарабатывать и по ночным клубам тусить?
— Мне кажется, такие есть. Вернее, вначале-то они приезжают, думая, что будут тут работать — а когда понимают, что в Москве можно делать всё, что хочешь, расслабляются. Сносит голову, потому что в Европе так не погуляешь. Лично меня больше всех разочаровал Александр Бюттнер. Потому что он перешел к нам из «МЮ», а у меня дядя болеет за эту команду и меня «подсадил» за ней следить. И когда пришел игрок оттуда, думаю — ничего себе!
Поначалу он сильно выделялся, все в восторге были. На его коронный финт все велись. А потом освоился здесь, и футбол ушел на второй план. У нас еще и менталитет такой — когда пришел иностранец и начинает ерундой заниматься, то ему ничего не говорят, а «пихают» только своим молодым. И легионеры тем более понимают, что им всё дозволено. Но это мое личное мнение.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2