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Сегодня, 13:20

Лещук: «Филипп всегда советовался с мамой. А Бюттнер загулял в Москве, как многие легионеры»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Максимилиан Филипп.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» рассказал интересные подробности о некоторых легионерах бело-голубых, с которыми ему доводилось сталкиваться.

— Вы не боитесь публично давать прогнозы, и не все они сбываются. Когда вы сказали про немца Максимилиана Филиппа, что «пришел игрок экстра-класса, какого не было со времен Кураньи и Вальбуэна», а потом у него ничего в «Динамо» не получилось — вас в команде не подкалывали?

— О своих игроках нельзя говорить плохо! И футболист он был высокого класса, но ментально оказался не готов. В России совсем потерялся — не смог здесь освоиться. Он всегда, помню, с мамой советовался. А если в быту не смог, то и в футболе будет тяжело.

— Много вы видели легионеров, которые приезжали в Россию просто дурака валять, легкие деньги зарабатывать и по ночным клубам тусить?

— Мне кажется, такие есть. Вернее, вначале-то они приезжают, думая, что будут тут работать — а когда понимают, что в Москве можно делать всё, что хочешь, расслабляются. Сносит голову, потому что в Европе так не погуляешь. Лично меня больше всех разочаровал Александр Бюттнер. Потому что он перешел к нам из «МЮ», а у меня дядя болеет за эту команду и меня «подсадил» за ней следить. И когда пришел игрок оттуда, думаю — ничего себе!

Поначалу он сильно выделялся, все в восторге были. На его коронный финт все велись. А потом освоился здесь, и футбол ушел на второй план. У нас еще и менталитет такой — когда пришел иностранец и начинает ерундой заниматься, то ему ничего не говорят, а «пихают» только своим молодым. И легионеры тем более понимают, что им всё дозволено. Но это мое личное мнение.

Игорь Лещук. «Приходим с разминки перед «Амкалом» — а Овечкин уже «мертвый». Доктор дал ему нашатырь. А потом он взял и забил!» Интервью вратаря «Динамо» Игоря Лещука
Александр Бюттнер
Игорь Лещук
Максимилиан Филипп
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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Агент Максимовича надеется, что игрок сможет вернуться в «Спартак»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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