Сафонов заявил, что Уткин по уровню игры блиок к отъезду в Европу

Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что у полузащитника «Ростова» Даниила Уткина больше шансов перебраться в европейский чемпионат, чем у хавбека «Динамо» Арсена Захаряна и игрока «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«Кто из российских игроков с наибольшей долей вероятности уедет в Европу ближайшим летом? Эдуард Сперцян. Он бы заиграл в Испании или Германии, понятно, что в Англию он не попадет. Сперцян — не российский футболист и выступает за сборную Армении? Хорошо, вы тогда про Захаряна тоже скажете, что он не российский. Захарян играет за сборную России? Но когда были разговоры про «Челси», ему тоже хотели сделать армянское гражданство. Кто уедет в европейский чемпионат раньше: Захарян или Баринов? Арсен моложе, поэтому у него больше шансов. Но по уровню игры среди них ближе Уткин», — приводит слова Legalbet.

В нынешнем сезоне 23-летний Уткин провел 24 матча за «Ростов», забил три мяча и сделал 10 голевых передач.