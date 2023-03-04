Агент Максимовича надеется, что игрок сможет вернуться в «Спартак»

Агент бывшего защитника «Спартака» Николы Максимовича Боян Остойич рассказал об интересе к игроку со стороны клубов РПЛ.

«Некоторые российские клубы сейчас интересуются Максимовичем, но никаких конкретных предложений нет. «Спартак»? Посмотрим. Надеюсь, его возвращение в этот клуб возможно», — приводит слова Остойича Sport24.

Максимович выступал за красно-белых в 2018-м году на правах аренды.