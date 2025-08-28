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Бубнов — о списке книг для футболистов: «Прочитают Достоевского — и будут всех топором рубить»

Александр Бубнов (слева).
Фото Кадр из подкаста Коммент.Шоу.

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал идею министра спорта Михаила Дегтярева подготовить перечень книг, которые футболисты должны будут читать на сборах и в свободное время.

«Ну что они из «Преступления и наказания» вынесут? Как бабку топором мочить? Они выйдут на поле и начнут доказывать: твари они или не твари. Так и на тренировке друг друга порубят», — сказал эксперт в «Коммент Шоу».

Бубнов подчеркнул, что сам в школе практически не читал художественные произведения, но при этом отлично сдавал литературу.
«Я в десятом классе получил пять с плюсом за «Героя нашего времени», хотя книгу не открывал. Прочитал одну главу и все. Я просто выучил учебник. В нем все написано. Печорина оправдал, хотя в учебнике он отрицательный герой. Учительница была в шоке, но поставила высший балл», — поделился воспоминаниями эксперт.

Бывший футболист также обратил внимание на противоречия в предложении Минспорта:
«Почему только футболисты должны читать книги? А хоккеисты? А легкоатлеты? А трактористы? Это задача школы и семьи, а не министерства. Ну и что, что Пиняев признался, что единственное, что прочитал в жизни, — это Марк Твен? Ему на поле важнее скорость и дриблинг, а не Толстой».

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Александр Бубнов
РПЛ
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

 3 1 1
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