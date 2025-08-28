Бубнов — о списке книг для футболистов: «Прочитают Достоевского — и будут всех топором рубить»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал идею министра спорта Михаила Дегтярева подготовить перечень книг, которые футболисты должны будут читать на сборах и в свободное время.

«Ну что они из «Преступления и наказания» вынесут? Как бабку топором мочить? Они выйдут на поле и начнут доказывать: твари они или не твари. Так и на тренировке друг друга порубят», — сказал эксперт в «Коммент Шоу».

Бубнов подчеркнул, что сам в школе практически не читал художественные произведения, но при этом отлично сдавал литературу.

«Я в десятом классе получил пять с плюсом за «Героя нашего времени», хотя книгу не открывал. Прочитал одну главу и все. Я просто выучил учебник. В нем все написано. Печорина оправдал, хотя в учебнике он отрицательный герой. Учительница была в шоке, но поставила высший балл», — поделился воспоминаниями эксперт.

Бывший футболист также обратил внимание на противоречия в предложении Минспорта:

«Почему только футболисты должны читать книги? А хоккеисты? А легкоатлеты? А трактористы? Это задача школы и семьи, а не министерства. Ну и что, что Пиняев признался, что единственное, что прочитал в жизни, — это Марк Твен? Ему на поле важнее скорость и дриблинг, а не Толстой».