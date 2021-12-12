Шварц назвал абсолютно закономерным результат матча с «Зенитом»
Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал ничью с «Зенитом» (1:1) в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ.
«Хочу поблагодарить болельщиков, они создали отличную атмосферу сегодня. В первом тайме мы хорошо оборонялись, но не очень хорошо в нападении, теряли мяч. Возможно, не вошли в ритм. Во втором тайме все было иначе. Наш гол — логическое последствие нашей игры. Исход матча абсолютно закономерен. Также хочу поблагодарить всех сотрудников клуба за работу и атмосферу, которые они создавали», — сказал тренер на пресс-конференции.
«Динамо» набрал 36 очков и уходит на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице чемпионата России.
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