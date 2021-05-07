Лещенко — о еврокубках для «Динамо»: «Надежда умирает последней»
Народный артист, болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Локомотива» в 29-м туре Тинькофф РПЛ.
«Трудно что-то прогнозировать. Все команды играют нестабильно, в том числе и «Динамо», — сказал Лещенко «СЭ». — Все зависит не только от нас, еще и от «Сочи», от ЦСКА. Если выиграем два матча, может и удастся попасть в Европу. У нас роскошный стадион, много болельщиков. Попадание в еврокубки станет настоящим праздником. Надежда умирает последней. С нетерпением ждем завтрашнего матча».
Также Лещенко считает, что «Динамо» не везет в последних играх.
«Динамо» доминирует во всех последних играх, но команде банально не везет. Было преимущество и на деле, и на бумаге. Тут присутствует элемент удачи. И завтра победит тот, кому больше повезет. В первом круге мы обыграли «Локомотив». Это удобный соперник для нас. Юрий Семин сказал, что мы «Динамо» должно завтра победить. Будем надеяться, что так и будет", — добавил Лещенко.
Встреча между «Локомотивом» и «Динамо» пройдет на «Арене Химки» в субботу, 8 мая. Начало матча в 16:30.
(Владимир Пушкарев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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