Народный артист, болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Локомотива» в 29-м туре Тинькофф РПЛ.

«Трудно что-то прогнозировать. Все команды играют нестабильно, в том числе и «Динамо», — сказал Лещенко «СЭ». — Все зависит не только от нас, еще и от «Сочи», от ЦСКА. Если выиграем два матча, может и удастся попасть в Европу. У нас роскошный стадион, много болельщиков. Попадание в еврокубки станет настоящим праздником. Надежда умирает последней. С нетерпением ждем завтрашнего матча».

Также Лещенко считает, что «Динамо» не везет в последних играх.

«Динамо» доминирует во всех последних играх, но команде банально не везет. Было преимущество и на деле, и на бумаге. Тут присутствует элемент удачи. И завтра победит тот, кому больше повезет. В первом круге мы обыграли «Локомотив». Это удобный соперник для нас. Юрий Семин сказал, что мы «Динамо» должно завтра победить. Будем надеяться, что так и будет", — добавил Лещенко.

Встреча между «Локомотивом» и «Динамо» пройдет на «Арене Химки» в субботу, 8 мая. Начало матча в 16:30.

(Владимир Пушкарев)