Лещенко назвал глупым решение ввести Fan ID: «Лучше бы раздавали бесплатные билеты»

Народный артист, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Совета Федерации одобрить закон о введении паспорта болельщика (Fan ID).

«Это абсолютно глупое и лишнее нововведение. На стадионах в России очень долгая пропускная система, теперь проходить на матчи будем еще дольше. Лучше бы раздавали бесплатные билеты, а не придумывали паспорта всякие. У нас в стране и так никто на футбол не ходит, люди посещают только топ-матчи. Зачем нам этот Fan ID? У него минусов гораздо больше, чем плюсов. Конечно, я буду его делать, если принудят. Я хочу ходить на стадионы и болеть за «Динамо». Если мне не оставят выбора, то придется оформлять себе этот паспорт», — сказал Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Совет Федерации на заседании 24 декабря одобрил закон о введении с 1 июня 2022 года паспорта болельщика (Fan ID) для посещения футбольных матчей.

Позже будет определен перечень официальных спортивных соревнований, при посещении которых станет обязательным наличие Fan ID. Паспорт болельщика нужно будет предъявлять при покупке билетов и на входе.