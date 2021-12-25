Магкеев отправится на зимние сборы с «Локомотивом»
Александр Клюев, агент полузащитника «Локомотива» Станислава Магкеева, в разговоре с «СЭ» рассказал о восстановлении игрока.
«Стас находится в Германии, там он проходит восстановление. До этого он проходил реабилитацию под присмотром врачей «Локомотива». 28 числа он летит к себе домой во Владикавказ и сразу же вернется. На сборы с командой он поедет. Там продолжит проходить реабилитацию, будет плавно переходить к беговой работе. Будет заниматься индивидуально с врачами и реабилитологами команды», — сказал Клюев «СЭ».
Магкеев был травмирован в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками» (0:0). Магкеев покидал поле на носилках. После обследования у хавбека диагностировали разрыв передней крестообразной связки.
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