Магкеев отправится на зимние сборы с «Локомотивом»

Александр Клюев, агент полузащитника «Локомотива» Станислава Магкеева, в разговоре с «СЭ» рассказал о восстановлении игрока.

«Стас находится в Германии, там он проходит восстановление. До этого он проходил реабилитацию под присмотром врачей «Локомотива». 28 числа он летит к себе домой во Владикавказ и сразу же вернется. На сборы с командой он поедет. Там продолжит проходить реабилитацию, будет плавно переходить к беговой работе. Будет заниматься индивидуально с врачами и реабилитологами команды», — сказал Клюев «СЭ».

Магкеев был травмирован в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками» (0:0). Магкеев покидал поле на носилках. После обследования у хавбека диагностировали разрыв передней крестообразной связки.