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Шалимов: «Зачем Чалову ехать в «Зенит» — чтобы сидеть на лавке?»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Известный российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего ЦСКА Федора Чалова в «Зенит».

«В «Зените» есть Сергеев и Кассьерра. Кровь из носу Чалов прямо сейчас не нужен — есть кому играть в атаку. И не могу сказать, что сейчас или летом Чалов, придя в «Зенит», вытеснит кого-то из этой пары. Кассьерру ты не можешь не ставить, потому что он забивает много, а Сергеев всегда полезен, он забивает, выходя на замену. Зачем Чалову ехать — чтобы сидеть на лавке? ЦСКА его родная команда, в которой на него рассчитывают, где все получается. А если говорить о «Зените», то команда нравится на сборах — отличные фланги, лучшие в РПЛ. Остались Клаудиньо и Вендел. Не уехал Кассьерра», — цитирует «РБ Спорт» Шалимова.

Чалов в этом сезоне провел 26 матчей, забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро. Контракт 25-летнего форварда с ЦСКА истекает в декабре 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-zachem-chalovu-ehat-v-zenit-chtoby-sidet-na-lavke/
Игорь Шалимов
Федор Чалов
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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2
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3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
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13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
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