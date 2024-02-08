Шалимов: «Зачем Чалову ехать в «Зенит» — чтобы сидеть на лавке?»

Известный российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего ЦСКА Федора Чалова в «Зенит».

«В «Зените» есть Сергеев и Кассьерра. Кровь из носу Чалов прямо сейчас не нужен — есть кому играть в атаку. И не могу сказать, что сейчас или летом Чалов, придя в «Зенит», вытеснит кого-то из этой пары. Кассьерру ты не можешь не ставить, потому что он забивает много, а Сергеев всегда полезен, он забивает, выходя на замену. Зачем Чалову ехать — чтобы сидеть на лавке? ЦСКА его родная команда, в которой на него рассчитывают, где все получается. А если говорить о «Зените», то команда нравится на сборах — отличные фланги, лучшие в РПЛ. Остались Клаудиньо и Вендел. Не уехал Кассьерра», — цитирует «РБ Спорт» Шалимова.

Чалов в этом сезоне провел 26 матчей, забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро. Контракт 25-летнего форварда с ЦСКА истекает в декабре 2024 года.