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Юрий Гаврилов считает, что Дзюба не сможет сейчас играть в РПЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов оценил шансы нападающего Артема Дзюбы на возвращение в Россию.

«В футболе все возможно, но я не думаю, что он сможет играть сейчас в РПЛ. Потянет ли он уровень любой команды? Сложно сказать, он уже не молод, возраст все-таки. Если он хочет остаться в футболе, то, наверное, ему стоит заняться тренерской карьерой, искать себя тут. Здесь шансов будет побольше. Он может вернуться и в «Спартак», но потянет ли он уровень, будет ли так хорош, как раньше?» — приводит слова Гаврилова «РБ Спорт».

34-летний Дзюба в данный момент является свободным агентом, в начале ноября нынешнего года он расторг контракт с «Адана Демирспор». В составе турецкой команды он провел 5 матчей и забил 1 гол.

Источник: РБ Спорт
Артем Дзюба
Юрий Гаврилов (футбол)
РПЛ
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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Ростов – Локомотив
 - : -
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Краснодар – Торпедо
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Владимир Сычевой

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Зенит

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