Лепехин назвал Дивеева качественным защитником

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин высказался о возможном переходе защитника ЦСКА Игоря Дивеева в петербургский клуб.

«Дивеев — качественный защитник, если брать из россиян. Он привлекается и в сборную России. Тут все зависит от того какие планы у клуба и от селекционной политики. Если нужен россиянин на позицию центрального защитника, значит Дивеев не помешает. Если есть возможность брать хорватов, сербов, французов, то, конечно, можно найти и более качественного защитника. Сильнее ли Дивеев Чистякова или Алипа? По Алипу ничего не могу сказать. Я его мало видел, только эпизодами. В основном читаю негатив всякий в прессе. А по Чистякову, думаю, что Дивеев не сильнее Дмитрия. Сможет ли он выиграть конкуренцию у Ловрена? Все зависит от главного тренера. Что значит выиграть конкуренцию? Это доверие главного тренера, ни больше ни меньше. Тут мы можем сколько угодно рассуждать, но итоговое решение принимает главный тренер. Если доверие будет, что-то увидит в нем, то выиграет», — приводит слова Лепехина «Спорт День за Днем».

Ранее сообщалось, что «Зенит» следит за ситуацией с переговорами по новому контракту между Дивеевым и ЦСКА. Клуб из Санкт-Петербурга может сделать предложение по выкупу 23-летнего россиянина.

В «Зените» эту информацию назвали слухами и отказались от комментария.

Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 12 матчах за армейцев. Контракт защитника с красно-синими действует до конца июня 2024 года.