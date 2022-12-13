Агент Панченко рассказал об интересе к нападающему со стороны европейских клубов

Виктор Панченко, агент и отец нападающего тульского «Арсенала» Кирилла Панченко в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе к футболисту со стороны «Торпедо».

«Конечно, есть разные варианты для продолжения карьеры. Благодаря нынешнему физическому состоянию, статистике и игре Кирилла. Есть предложения как из России, так и из Европы. Это востребованные для наших игроков страны — Турция и Кипр. Но мы не рассматриваем уход из «Арсенала» зимой. Не хочу акцентировать внимание на конкретных клубах, но нам однозначно хочется вернуться с тульским «Арсеналом» в РПЛ», — сказал Панченко «СЭ».

В сезоне-2022/23 Панченко забил 8 голов и сделал 6 результативных передач в 19 матчах за «Арсенал». Контракт 33-летнего россиянина с тульским клубом действует до конца июня 2023 года.