Леонид Слуцкий: «Важно получить дивиденды от победы над «Зенитом»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий — о предстоящем матче 13-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала».

— «Арсенал» — качественная команда, которая ранее потерпела первое крупное поражение в сезоне (от ЦСКА — 1:5 — прим. «СЭ»), при том, что весь первый тайм качественно оборонялась и проводила контратаки, плюс был резонансный момент с пенальти, — приводит пресс-служба «Рубина» слова Слуцкого. — На самом деле, у туляков стабильный, сбалансированный состав, с иностранцами высокого качества. Уверен, что нашу команду ждет крайне сложный поединок.

Чем хороши победы над такими командами, как «Зенит»? Это должно дать команде уверенность, прилив сил и дополнительную психологическую мотивацию, прежде всего, для молодых игроков. Если эффект произойдет, значит, эта победа пошла нам всем на пользу. Если эффекта не будет — будем рассматривать победу над «Зенитом», как разовое явление. Матч с «Арсеналом» крайне важен с точки зрения подтверждения этих вещей и получения дивидендов, которые можно извлечь из такой большой победы.

Матч «Рубин» — «Арсенал» состоится завтра, 31 октября, начало — в 14.00 (мск).