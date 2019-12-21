Леонид Слуцкий: «Срок контракта может быть хоть столетним. Тебя все равно могут уволить»

Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» высказал свое мнение о сроке контракта с казанским клубом. Соглашение с 48-летним специалистом рассчитано на пять лет.

— Многих удивил непривычно долгий срок подписанного вами договора — пять лет.

— И мне, и, как оказалось, руководителям «Рубина» хочется создать действительно долгосрочный проект, — сказал Слуцкий. — Но при этом, на мой взгляд, срок контракта главного тренера не имеет принципиального значения. Он может быть хоть столетним. Тебя все равно могут уволить или ты можешь сам уйти абсолютно в любой момент. По крайней мере так было у меня. И из «Крыльев Советов», и из ЦСКА, и из «Витесса» я уходил по собственному желанию несмотря на действующее соглашение, когда происходили процессы, не позволявшие мне поступить иначе. Так что нынешним сроком контракта каждая из сторон прежде всего выражает доверие друг к другу. (Дмитрий Симонов)

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