Леонид Федун выступил против создания Кубка РПЛ

Против создания Кубка РПЛ выступил президент «Спартака» Леонид Федун, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, на то, что вопрос был отложен, повлиял Федун. Он на заседании исполкома выступил против организации турнира и выразил неуверенность в финансовом успехе турнира.

Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) установил срок доработки, просчета финансовой модели Кубка Лиги и заключения контрактов с основными спонсорами до 15 июля 2022 года.

Также на заседании было принято решение сохранить действующий формат РПЛ в следующем сезоне. Турнир пройдет в два круга с участием 16 клубов.