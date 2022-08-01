Леонид Федун: «Посвящаю победу над «Оренбургом» Игорю Нетто»

Владелец «Спартака» Леонид Федун в разговоре с «СЭ» высказался о победе красно-белых над «Оренбургом» (4:1) в матче 3-го тура РПЛ.

— Вчерашняя победа на «Оренбургом» посвящается Игорю Нетто?

— Безусловно, вчерашняя победа «Спартака» для нашего легендарного капитана — Игоря Нетто, — сказал Федун.

31 июля перед матчем на стадионе «Спартака» открыли памятник легендарному футболисту команды Игорю Нетто. Игра с оренбуржцами стала для «Спартака» первой домашней в сезоне-2022/23.

В следующем туре красно-белые сыграют на выезде против «Урала». Матч состоится 6 августа.