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Сегодня, 11:00

Оганесян: «Вышел на матч со «Спартаком» сверхмотивированным, очень хотелось забить»

Нападающий «Оренбурга» Оганесян прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 3-го тура РПЛ
Антон Иванов
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Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 3-го тура РПЛ (1:4).

«В этом проигранном матче есть и положительные моменты. Мы не стояли у своих ворот, активно бежали в атаку. Не смотря на два быстрых гола в наши ворота, мы не бросили играть. Все ребята — молодцы, выложились на сто процентов. Эпизод с моей симуляцией в штрафной «Спартака»? Там был небольшой контакт. Злости на арбитра нет, это его решение. У меня была вчера сверхмотивация. Вышел на матч со «Спартаком» прям заряженным, очень хотелось забить им. В целом, любой матч в РПЛ нужно выходить и играть на максимум», — сказал Оганесян «СЭ».

«Оренбург» занимает 11-е место в чемпионате РПЛ-2022/23. Команда набрала три очка в трех матчах.

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1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
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Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 2 : 2
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 4 : 1
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Кр. Советов – Торпедо
 1 : 1
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Ростов – Химки
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Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

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Локомотив

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