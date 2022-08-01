Оганесян: «Вышел на матч со «Спартаком» сверхмотивированным, очень хотелось забить»

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 3-го тура РПЛ (1:4).

«В этом проигранном матче есть и положительные моменты. Мы не стояли у своих ворот, активно бежали в атаку. Не смотря на два быстрых гола в наши ворота, мы не бросили играть. Все ребята — молодцы, выложились на сто процентов. Эпизод с моей симуляцией в штрафной «Спартака»? Там был небольшой контакт. Злости на арбитра нет, это его решение. У меня была вчера сверхмотивация. Вышел на матч со «Спартаком» прям заряженным, очень хотелось забить им. В целом, любой матч в РПЛ нужно выходить и играть на максимум», — сказал Оганесян «СЭ».

«Оренбург» занимает 11-е место в чемпионате РПЛ-2022/23. Команда набрала три очка в трех матчах.