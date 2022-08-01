Гаврилов сомневается, что Федун может покинуть «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что Ашот Хачатурянц может занять пост Леонида Федуна в московском клубе.

«Не знаю, зачем ему это надо. Федун раньше занимался клубом и сейчас занимается. Что его не устраивает, если он собирается уходить? Не особо верю, что Федун уйдет, но вы видите, что сейчас творится в руководстве. Постоянно меняется тренерский штаб. Поэтому я не знаю, пусть Федун сам решает», — сказал Гаврилов «СЭ».

Федун руководит «Спартаком» на протяжении 18 лет. После трех туров РПЛ команда идет на втором месте в турнирной таблице.

26 июля появилась информация о том, что Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака». Сообщалось, что управлением клуба может заняться представитель титульного спонсора клуба, первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцин, при этом Федун останется миноритарным владельцем акций клуба.