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Сегодня, 10:47

Гаврилов сомневается, что Федун может покинуть «Спартак»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что Ашот Хачатурянц может занять пост Леонида Федуна в московском клубе.

«Не знаю, зачем ему это надо. Федун раньше занимался клубом и сейчас занимается. Что его не устраивает, если он собирается уходить? Не особо верю, что Федун уйдет, но вы видите, что сейчас творится в руководстве. Постоянно меняется тренерский штаб. Поэтому я не знаю, пусть Федун сам решает», — сказал Гаврилов «СЭ».

Федун руководит «Спартаком» на протяжении 18 лет. После трех туров РПЛ команда идет на втором месте в турнирной таблице.

26 июля появилась информация о том, что Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака». Сообщалось, что управлением клуба может заняться представитель титульного спонсора клуба, первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцин, при этом Федун останется миноритарным владельцем акций клуба.

Юрий Гаврилов (футбол)
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Ашот Хачатурянц
Леонид Федун
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
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30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 2 : 2
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 4 : 1
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 1 : 1
31.07 20:00
Ростов – Химки
 1 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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