Федун — о возможном конфликте Абаскаля и Соболева: «Видел недовольное лицо Александра»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном конфликте между главным тренером Гильермо Абаскалем и нападающим Александром Соболевым.

В матче против «Ростова» в 15-м туре РПЛ форвард вышел на замену на 87-й минуте.

«Абаскаль выпустил игрока, он молодец! Не знаю, что происходит в команде и есть ли в ней конфликты. Я видел только недовольное лицо Соболева, когда он разминался и выходил на поле», — сказал Федун «СЭ».

18 октября журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок за то, что футболист трижды пропустил командный завтрак.

26-летний форвард выступает за красно-белых с 2020 года. В текущем сезоне он провел 12 матчей в РПЛ, в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 24 очка за 15 туров.