Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался по поводу возможного снижения зарплат футболистов Тинькофф — Российской премьер-лиги в связи с пандемией коронавируса.

— Во многих топ-клубах мира снижают зарплаты футболистам. Кто-то идет на это самостоятельно, а где-то урезают приказом руководства клуба. А как дела в «Спартаке»? — вопрос Федуну.

— Пока ничего не могу сказать, идут совещания на уровне РФС, поэтому у меня пока нет никаких комментариев, — цитирует «Комсомольская правда» владельца «Спартака».

— Общероссийский союз футболистов ждет по этому поводу разъяснений ФИФА. А как вы считаете, на сколько надо срезать зарплаты?

— Мы сидим и так же ждем.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что клубы премьер-лиги могут сократить зарплаты футболистов на 30-50 процентов в случае, если сезон-2019/20 не будет доигран.