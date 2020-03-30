Леонид Федун — о снижении зарплат из-за коронавируса: «Мы сидим и ждем, идут совещания на уровне РФС»
Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался по поводу возможного снижения зарплат футболистов Тинькофф — Российской премьер-лиги в связи с пандемией коронавируса.
— Во многих топ-клубах мира снижают зарплаты футболистам. Кто-то идет на это самостоятельно, а где-то урезают приказом руководства клуба. А как дела в «Спартаке»? — вопрос Федуну.
— Пока ничего не могу сказать, идут совещания на уровне РФС, поэтому у меня пока нет никаких комментариев, — цитирует «Комсомольская правда» владельца «Спартака».
— Общероссийский союз футболистов ждет по этому поводу разъяснений ФИФА. А как вы считаете, на сколько надо срезать зарплаты?
— Мы сидим и так же ждем.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что клубы премьер-лиги могут сократить зарплаты футболистов на 30-50 процентов в случае, если сезон-2019/20 не будет доигран.